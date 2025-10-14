Підвищення тарифів на воду в Одеській області спрямоване на стабільне функціонування комунального підприємства.

Підвищення тарифів на воду в Одеській області оголосило комунальне підприємство «Білгород-Дністровськводоканал», про що повідомляє Politeka.

Відомості оприлюднені на офіційному вебресурсі міської громади, де зазначено причини зміни вартості комунальних послуг і наведено основні розрахунки для споживачів.

Попередні ціни затверджені рішенням міської ради № 554 від 30 грудня 2024 року, яке почало діяти з 1 лютого 2025-го. Тоді вартість централізованого водопостачання становила 45,60 грн/м³ з ПДВ, а водовідведення — 43,40 грн/м³ з ПДВ. Проведений аналіз господарської діяльності підприємства засвідчив, що чинні тарифи не покривали повністю витрати: лише 89 % по водопостачанню та 84 % по каналізаційних послугах. Унаслідок цього виникла потреба переглянути показники, щоб гарантувати фінансову рівновагу системи.

Розрахунок нових ставок здійснено з урахуванням подорожчання електроенергії, підвищення рівня оплати праці, вартості матеріалів і послуг підрядних організацій. Після коригування споживачі сплачуватимуть 46,60 грн/м³ з ПДВ за водопостачання та 50,53 грн/м³ з ПДВ за водовідведення. Це рішення забезпечить безперебійну роботу інженерних мереж, своєчасне обслуговування обладнання й економічну стабільність комунального підприємства.

Мешканці можуть надсилати письмові зауваження або пропозиції до КП «Білгород-Дністровськводоканал» поштою на адресу 67701, м. Білгород-Дністровський, пров. Водопровідний, 1, чи електронною поштою на vodokanal-bd@ukr.net із позначкою «зауваження і пропозиції до тарифів». Такий механізм сприяє відкритості рішень та публічному контролю за формуванням цін.

Отже, підвищення тарифів на воду в Одеській області спрямоване на стабільне функціонування комунального підприємства, підтримання систем водопостачання та забезпечення мешканців необхідними послугами у 2026 році.

