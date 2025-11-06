В Одеській області зростає серйозний дефіцит окремих продуктів, тож серед місцевих жителів зростає хвилювання з цього приводу.

Дефіцит продуктів в Одеській області помітно впливає на полиці магазинів і формування цін на внутрішньому ринку, повідомляє Politeka.

Спостерігається стрімке подорожчання свинини через скорочення поголів’я тварин, а імпорт стає важливим компенсатором браку вітчизняної продукції.

Місцеві покупці вже відчувають наслідки дефіциту вказаних продуктів в Одеській області, а виробники шукають шляхи стабілізації пропозиції та цінників.

Аналітики Українського клубу аграрного бізнесу зазначають, що з початку 2025 року цінники на свинину піднялися на 34%, а в річному вимірі зростання досягло близько 60%.

Зменшення поголів’я свиней взимку до 4,5 мільйона голів, переважно у приватному секторі, стало головною причиною такої ситуації. Це призвело до дефіциту продуктів в Одеській області і стимулювало подальше підвищення закупівельних цін на мʼясо.

За даними ринку, у вересні цінник на живу вагу беконних порід коливалися від 98 до 100 гривень за кілограм, залежно від регіону. Через це активізувався імпорт, який став ключовим компенсатором браку вітчизняної продукції.

Лише у серпні 2025 року до України завезли 4,6 тисячі тонн мʼяса, що на 48% більше, ніж у липні, а за перші 8 місяців року - 14,9 тисячі тонн. Це у 7,8 раза перевищує показник аналогічного періоду 2024 року.

Це допомагає частково покривати потреби внутрішнього ринку. Аналітики прогнозують, що до кінця року обсяг імпорту може перевищити 25 тисяч тонн, причому більшість постачань припаде на другу половину року.

Падіння закупівельної вартості свиней у країнах ЄС робить імпорт європейської продукції економічно вигідним для українських компаній. Це дозволяє трохи стабілізувати внутрішній ринок.

