Робота для пенсіонерів в Одесі стає все доступнішою, адже роботодавці відкриті для працівників з життєвим досвідом.

Робота для пенсіонерів в Одесі може бути не лише способом заробити, а й можливістю залишатися активним і корисним, повідомляє Politeka.

Як видно із оголошень на платформі work.ua, у місті відкрито кілька вакансій, які не вимагають великих фізичних навантажень і пропонують стабільний дохід разом із комфортними умовами.

Робота для пенсіонерів в Одесі зараз особливо актуальна, адже місцеві компанії активно шукають відповідальних працівників із досвідом. Одним із варіантів є вакансія водія зі своїм авто від компанії «АЗР — Автомобілі Запчастини Ремонт».

Тут шукають водія з бусом, пікапом або універсалом із багажником на даху. Заробітна плата становить 800 гривень на день плюс амортизація 2 гривні за кілометр і оплата палива за пробігом. Виплати проводяться щотижня без затримок.

Ще один варіант, який чудово підходить для тих, хто хоче гнучкий графік, це робота для пенсіонерів в Одесі кур’єром у Glovo. Компанія пропонує вакансії для піших кур’єрів, а також для тих, хто має велосипед, мотоцикл або авто.

Заробіток може сягати до 50 000 гривень на місяць, а виплати здійснюються щодня або щотижня. Кур’єри отримують страхування, а графік можна налаштовувати самостійно.

Компанія «Динаміка ДП», що є національним дистриб’ютором мастильних матеріалів, також має цікаву пропозицію.

Вона шукає водія-експедитора. Зарплата становить від 22 000 до 25 000 із перспективою зростання після випробувального терміну. Власний транспорт не потрібен. Графік зручний: з 9:00 до 18:00 з вихідними у суботу та неділю.

