Щодня планується видавати до 50 наборів безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів в Одесі.

Центр гуманітарної допомоги "Гостинна хата", видає безкоштовні продукти для ВПО в Одесі, але отримання підтримки здійснюється у порядку черги, пише Politeka.

Про це йдеться в повідомленні організації.

За інформацією організації, новий етап роздачі гуманітарної допомоги триватиме по 7 листопада. У цей період волонтери забезпечуватимуть найбільш вразливі категорії населення базовими продуктами харчування.

Отримати продуктові набори зможуть пенсіонери віком від 65 років, чий розмір пенсії не перевищує 3500 гривень. Для оформлення необхідно мати при собі всі оригінали документів, що підтверджують особу та право на отримання соціальної підтримки.

Щодня планується видавати до 50 наборів. Волонтери підкреслюють, що формування черги відбуватиметься окремо для мешканців Одеси, аби запобігти великому скупченню людей і забезпечити впорядкований процес роздачі.

Видача гуманітарних наборів проводитиметься за адресою: місто Одеса, вулиця Водопровідна, будинок 13. Організатори закликають відвідувачів приходити у визначений час, дотримуватися встановленого графіка та правил поведінки, що сприятимуть швидкому й безпечному обслуговуванню.

Представники Центру підкреслюють, що робота з налагодження співпраці з громадами триває, і після встановлення контактів перелік доступних програм буде розширено.

Додатково інформується, що:

дитяче харчування видається один раз на місяць;

інші види допомоги — такі як дитячі та дорослі підгузки, засоби гігієни, медикаменти, медичне обладнання — надаються всім ВПО, які цього потребують, незалежно від дати переселення.

Центр наголошує, що безкоштовні продукти для ВПО в Одесі надається виключно внутрішньо переміщеним особам із регіонів, де тривають активні бойові дії, та які зареєстровані у статусі переселенців в період з 2022 по 2025 рік.

