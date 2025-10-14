В Украине идет реализация государственных и социальных программ, направленных на предоставление бесплатного жилья для ВПЛ, в том числе и в Одессе.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе предусмотрено несколькими государственными инициативами, которые действуют по четким правилам и направлены на поддержку самых уязвимых категорий украинцев, сообщает Politeka.

Цель таких программ состоит не только в предоставлении временного убежища, но и в создании возможностей для восстановления жизни после потери дома.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе стало реальностью благодаря государственным и международным программам, объединяющим ресурсы бюджета, доноров и общин.

Право на участие имеют военные, внутренне перемещенные лица, люди с инвалидностью, сироты, дети без родительской опеки, семьи погибших защитников и граждане, чьи дома были разрушены во время боевых действий.

Все они могут претендовать на дом или денежную компенсацию в соответствии с действующим законодательством.

Одной из ключевых инициатив является «єВідновлення». Она дает возможность получить компенсацию или сертификат на покупку новой квартиры тем, чьи дома были повреждены или уничтожены. Средства можно направить на ремонт или приобретение дома.

Также действует «єОселя». Она рассчитана, прежде всего, на военных, педагогов, медиков и ученых. По условиям программы можно оформить ипотеку под 3% годовых, а для остальных категорий – под 7%.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе предоставляется на основании поданного заявления и подтверждающих документов, удостоверяющих статус переселенца и факт потери недвижимости.

Подать заявку можно через местные органы социальной защиты или онлайн через портал государственных услуг. После проверки документов соискатели попадают в очередь на получение квартиры или сертификата.

Источник

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно

Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право