В Україні триває реалізація державних і соціальних програм, спрямованих на надання безкоштовного житла для ВПО, зокрема й в Одесі.

Безкоштовне житло для ВПО в Одесі передбачене кількома державними ініціативами, які діють за чіткими правилами та спрямовані на підтримку найуразливіших категорій українців, повідомляє Politeka.

Мета таких програм полягає не лише у наданні тимчасового прихистку, а й у створенні можливостей для відновлення життя після втрати домівки.

Безкоштовне житло для ВПО в Одесі стало реальністю завдяки державним і міжнародним програмам, які об’єднують ресурси бюджету, донорів і громад.

Право на участь мають військові, внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю, сироти, діти без батьківського піклування, родини загиблих захисників та громадяни, чиї оселі були зруйновані під час бойових дій.

Усі вони можуть претендувати на дім або грошову компенсацію відповідно до чинного законодавства.

Однією з ключових ініціатив є «єВідновлення». Вона дає можливість отримати компенсацію або сертифікат на купівлю нової квартири тим, чиї домівки були пошкоджені або знищені. Кошти можна спрямувати на ремонт чи придбання будинка.

Також діє «єОселя». Вона розрахована насамперед на військових, педагогів, медиків та науковців. За умовами програми можна оформити іпотеку під 3% річних, а для решти категорій – під 7%.

Безкоштовне житло для ВПО в Одесі надається на підставі поданої заяви та підтверджувальних документів, які засвідчують статус переселенця і факт втрати нерухомості.

Подати заявку можна через місцеві органи соціального захисту або онлайн через портал державних послуг. Після перевірки документів претенденти потрапляють у чергу на отримання квартири чи сертифіката.

