Прогноз погоды в Одессе на неделю с 15 по 21 октября демонстрирует дежурство холодных и тёплых дней.

Прогноз погоды в Одессе на неделю с 15 по 21 октября подразумевает значительные колебания температуры и периодические осадки, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет сайт Метеофор .

В четверг, 15 октября, воздух прогреется до +13°C, дует с востока со скоростью 5 м/с, осадков ожидается около 0,4 мм. На следующий день, 16 числа, температура снизится до +5°C, направление ветра сменится на западное, порывы до 3 м/с, осадки не прогнозируются.

В пятницу, 17, прогреется до +12°C, направление воздуха будет юго-западным, скорость до 3 м/с. В субботу, 18 октября, температура снова опустится до +5°C, осадки не ожидаются. В воскресенье, 19 числа, столбик термометра поднимется до +13°C, ветер южный, а дожди в жидком эквиваленте составят 15,2 мм, что станет влажным днем.

В начале следующей недели, 20-го, воздух прогреется до +6°C, ветер северо-западный со скоростью 12 м/с. Во вторник, 21 числа, температура поднимется до +15°C, порывы 6 м/с, осадков не ожидается.

Итак, прогноз погоды в Одессе на неделю с 15 по 21 октября демонстрирует дежурство холодных и теплых дней, значительные порывы и редкие осадки, что особенно заметно в воскресенье, 19 числа. Периоды дождей будут чередоваться с сухой погодой, а направление ветра будет меняться от западного к южному и северо-западному, что будет влиять на ощущение прохлады.

Жителям советуют учитывать возможные локальные дожди при планировании активного отдыха на открытом воздухе, а также одеваться в соответствии с температурными колебаниями в течение недели.

