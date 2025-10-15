Грошова допомога в Одеській області для пенсіонерів та інших категорій українців передбачена від відомої організації.

Грошова допомога в Одеській області для пенсіонерів та інших категорій українців надається в рамках реалізації проєкту RISE фонд "Карітас-Спес Одеса", пише Politeka.net.

Про це йдеться на каналі організації у Телеграм.

Метою цієї ініціативи є підтримка українців, які опинилися у складних життєвих обставинах через повномасштабну війну, втрату домівки або вимушене переселення. Програма покликана допомогти людям забезпечити найнеобхідніше — придбати продукти харчування, медикаменти, предмети першої потреби або знайти тимчасове житло.

Фонд приділяє особливу увагу двом основним групам населення, які наразі потребують найбільшої підтримки.

Перш за все — це внутрішньо переміщені особи, які протягом останніх 30 днів прибули з тимчасово окупованих територій або з населених пунктів, де тривають чи нещодавно тривали бойові дії. Для таких родин перші тижні після переїзду стають найважчими, і фінансова підтримка допоможе їм адаптуватися до нових умов життя.

Друга категорія — мешканці прифронтових територій, які залишилися жити в межах 30 км від лінії бойових дій. Часто ці люди живуть у надзвичайно складних умовах, маючи обмежений доступ до ресурсів та послуг. Програма покликана полегшити їхнє повсякденне життя, забезпечивши кошти для найнеобхіднішого.

Виплата грошової допомоги в Одеській області для пенсіонерів та інших категорій українців здійснюється лише у визначених центрах видачі та за попереднім записом. В Одесі прийом бенефіціарів відбувається за адресою: вулиця Мала Арнаутська, 88.

Згідно з умовами програми, кожне домогосподарство може отримати одну виплату, розраховану на три місяці. Розмір фінансової допомоги визначається залежно від кількості членів родини — 3600 гривень на місяць на кожну особу, але не більше ніж для чотирьох осіб у межах одного домогосподарства. Таким чином, максимальна сума одноразової виплати становить 14 400 гривень за три місяці.

Щоб стати учасником програми, домогосподарство має відповідати низці критеріїв. Зокрема, жоден із членів сім’ї не повинен отримувати грошову допомогу від інших благодійних організацій протягом останніх трьох місяців. Також не допускається участь у попередніх програмах виплат, які раніше реалізовував фонд «Карітас-Спес Одеса».

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Початок опалювального сезону 2025 в Одеській області: коли обіцяють подати тепло.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Одеській області: де зарплата може становити від 50 тисяч гривень.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Одеській області: де можна щомісяця заробляти від 31 тисячі гривень.