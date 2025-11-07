В Украине снова наблюдается напряженная ситуация на рынке, а аналитики говорят о дефиците определенных продуктов в Одесской области.

Дефицит продуктов в Одесской области привел к ощутимому повышению цен на груши, которые в этом году стали одними из самых дорогих сезонных фруктов, сообщает Politeka.

Из-за утраты части урожая и сокращения объемов производства отечественные фермеры вынуждены продавать свой товар дороже, чем в прошлом.

Дефицит продуктов в Одесской области в этом сезоне стал следствием майских заморозков, уничтоживших примерно десятую часть будущего урожая.

Поэтому садоводы потратили больше средств на обработку деревьев и защиту насаждений, что сразу повлияло на себестоимость выращивания. Расходы выросли, а предложение сократилось.

Производители признают, что ситуация для рынка непростая, ведь в этом году собрали гораздо меньше плодов, чем ожидали весной. По словам директора крупного садового хозяйства, закупочная цена на груше выросла с 50 до 70 гривен за килограмм.

Это сразу сказалось на розничных ценах, которые в среднем составляют около 78 гривен. Фермер объяснил, что из-за сложных погодных условий пришлось увеличить использование средств защиты растений, что существенно повысило расходы.

Он отметил, что себестоимость производства нынешней груши примерно на треть выше, чем в прошлом. Этот фактор стал решающим в росте стоимости, ведь фермерам необходимо хотя бы частично возместить свои растраты.

Из-за ограниченного количества плодов большинство хозяйств продают урожай непосредственно из сада, не оставляя запасов на хранение.

В торговых сетях ситуация выглядит схожей. Из-за дефицита продуктов в Одесской области полки супермаркетов заполнены преимущественно импортными фруктами из Нидерландов, Испании, Эквадора и Южной Африки.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Одесской области: кому установили высокие тарифы.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для переселенцев в Одесской области: как получить убежище на год.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Одессе: чего жителям ждать в ноябре 2025.