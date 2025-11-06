Прогноз погоды в Одессе на неделю с 7 по 13 ноября позволяет планировать активность на открытом воздухе.

Прогноз погоды в Одессе на неделю с 7 по 13 ноября демонстрирует изменения температуры и разный уровень осадков, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляют синоптики на сайте Метеофор.

Суббота, 7 ноября, ожидается прохладная: +8°C, ветер северо-восточный, порывы до 5 м/с, осадки отсутствуют. В воскресенье прогреется до +11°C, ветер сменит направление на юго-восток со скоростью 4 м/с, осадки не ожидаются.

Понедельник, 9 ноября, будет холоднее: +7°C, воздушный поток юго-восточный, порывы 7 м/с, осадки достигнут 5,8 мм. Во вторник температура поднимется до +11°C, вектор воздуха южный, ветер усилится до 8 м/с, дожди составят 1,7 мм. Среда, 11 числа, отметится +10°C, направление воздуха южное со скоростью 8 м/с, количество дождя увеличится до 13,3 мм.

Четверг, 12 числа, ожидается более теплым — +14°C, воздушный поток северо-западный, порывы до 7 м/с, осадки минимальные — 0,9 мм. В пятницу, 13 числа, прогреется до +11°C, осадков не прогнозируется.

В течение указанного периода температура будет колебаться от +7 до +14°C, направление ветра будет меняться, а жидкие дожди будут локальными. Прогноз погоды в Одессе на неделю с 7 по 13 ноября позволяет планировать активность на открытом воздухе, учитывая дожди в понедельник, вторник и среду. Водителям и пешеходам советуют обращать внимание на порывы до 8 м/с в дождливые дни.

В общем, неделя характеризуется изменяющейся температурой, разным направлением воздуха и количеством осадков. Такой прогноз позволяет жителям Одессы заранее адаптировать планы, одежду и меры безопасности в соответствии с изменяющимися условиями.

