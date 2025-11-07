В Одесі з’явилося кілька пропозицій роботи, які можуть зацікавити пенсіонерів, тож розповідаємо про це детальніше.

Роботу для пенсіонерів в Одесі пропонують у різних напрямках, серед яких кухня, доставка товарів і транспортні послуги, повідомляє Politeka.

Ми зібрали найактуальніші вакансії із сайту work.ua.

Робота для пенсіонерів в Одесі може бути цікавою для тих, хто вміє і любить готувати. Приватний дитячий садок «Еліт-М» запрошує кухаря з оплатою від 21 000 до 23 000.

Основні обов’язки: приготування сніданків, обідів і полуденків для дітей відповідно до затвердженого меню. Потрібно стежити за якістю продуктів, чистотою на кухні та дотриманням санітарних норм.

Кандидати з досвідом і без досвіду мають рівні шанси, адже роботодавець готовий навчити всьому необхідному. Перевагою стане уважність і відповідальність, а головне - любов до своєї справи.

Працівникам обіцяють офіційне працевлаштування та комфортний графік із понеділка по п’ятницю з 7:00 до 16:00.

Ще одна робота для пенсіонерів в Одесі підходить тим, хто має водійський досвід. Компанія «Динаміка ДП», що займається дистрибуцією мастильних матеріалів, шукає водія-експедитора. Зарплата становить від 22 000 до 25 000 після випробувального періоду.

Графік стабільний: з 9:00 до 18:00, вихідні субота та неділя, а власне авто мати не обовʼязково. Основні завдання: доставка товарів клієнтам по облцентру та регіону.

Інша пропозиція передбачає посаду водія зі своїм авто у компанії «АЗР Автомобілі Запчастини Ремонт». Зарплата становить від 20 000 до 40 000 на місяць, а також передбачено додаткові виплати за амортизацію та паливо.

Працівник отримує оплату щотижня без затримок, що є значним плюсом для тих, хто цінує фінансову стабільність. Графік з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 18:30, у суботу до 15:00.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Одеській області: кому встановили високі тарифи.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для переселенців в Одеській області: як отримати прихисток на рік.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду в Одесі: чого містянам чекати в листопаді 2025.