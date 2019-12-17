В Одесі невідомі спалили внежорожник найближчого соратника мера міста Геннадія Труханова

Про це повідомляє інформаційний портал "Думська".

Як стало відомо, в Одесі на вулиці Артилерійській, в понеділок увечері спалили автомобіль соратника Труханова.

Очевидці стверджують, що припаркований позашляховик підпалили за допомогою пляшки з запальною сумішшю.

Согдасно інформацією видання, цей автомобіль належить депутатові Одеської облради від партії "Довіряй справах", исполняющиму обов'язки першого заступника департаменту комунальної власності та члену виконкому Одеської міськради Олександра Ахмерова.

Зараз копи з'ясовують всі деталі та обставини події. Ведеться слідство.

Раніше ми писали, в Чорноморську на Одещині невідомі люди спалили автомобіль митника.

У п'ятницю вдень, 25 жовтня, на стоянці транспортно-експедиторської компанії «Ильичевсквнештрас» в Чорноморську. згорів автомобіль Subaru Tribeca.

За інформацією видання, авто 2008 року випуску належить якомусь Олексію Ляховскому, але їм регулярно користувався заступник начальника митного поста «Чорноморський» Одеської митниці В'ячеслав Харченко.

У той же час журналіст Юрій Бутусов стверджує, що горіла не тільки машина Харченко.

«Полум'я перекинулося на сусідню фургон, в якому знаходився єдиний працюючий рентгенівський сканер перевірки вантажів Одеської митниці. Сканер не постраждав», — відзначає журналіст.

За словами Бутусова, підозрюється в підпалі великий контрабандист.

У прес-службі ГУНП в Одеській області опублікували фото з місця подій. А очевидці у місцевих пабликах оприлюднили відео підпалу.

те, що Трапилося кваліфіковано за частиною 2 ст. 194 КК України — «пошкодження майна шляхом підпалу».

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