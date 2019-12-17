В Одессе неизвестные сожгли внежорожник ближайшего соратника мэра города Геннадия Труханова

Об этом сообщает информационный портал "Думская".

Как стало известно, в Одессе на улице Артиллерийской, в понедельник вечером сожгли автомобиль соратника Труханова.

Очевидцы утверждают, что припаркованный внедорожник подожгли при помощи бутылки с зажигательной смесью.

Согдасно информации издания, этот автомобиль принадлежит депутату Одесского облсовета от партии "Доверяй делам", исполняющиму обязанности первого заместителя департамента коммунальной собственности и члену исполкома Одесского горсовета Александру Ахмерову.

Сейчас копы выясняют все детали и обстоятельства происшествия. Ведется следствие.

Ранее мы писали, в Черноморске на Одесчине неизвестные люди сожгли автомобиль таможенника.

В пятницу днем, 25 октября, на стоянке транспортно-экспедиторской компании «Ильичевсквнештрас» в Черноморске. сгорел автомобиль Subaru Tribeca.

По информации издания, авто 2008 года выпуска принадлежит некоему Алексею Ляховскому, но им регулярно пользовался заместитель начальника таможенного поста «Черноморский» Одесской таможни Вячеслав Харченко.

В тоже время журналист Юрий Бутусов утверждает, что горела не только машина Харченко.

«Пламя перекинулось на соседний фургон, в котором находился единственный работающий рентгеновский сканер проверки грузов Одесской таможни. Сканер не пострадал», — отмечает журналист.

По словам Бутусова, в поджоге подозревается крупный контрабандист.

В пресс-службе ГУНП в Одесской области опубликовали фото с места событий. А очевидцы в местных пабликах обнародовали видео поджога.

Случившееся квалифицировали по части 2 ст. 194 УК Украины — «повреждение имущества путем поджога».

Напомним, огненная расправа над депутатом под Одессой: ЧП попало на камеру

Как писала Politeka, поджигателя сухостоя поймали на горячем.

Также Politeka писала, что с паромом, на борту которого было 420 пассажиров, произошло ЧП.