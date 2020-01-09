У четвер, 9 січня, в Одесі та області очікуються опади у вигляді снігу
Про це попередили на сайті Sinoptik, пише Politeka.net
В Одесі хмарна погода протримається увесь день. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується сніг.
Ведуча «Топ-модель по-українськи» роздяглася на безлюдному пляжі: поза вражає
Тяжкохворий Губін перервав мовчання, з'явилося термінове звернення: Ніколи...
Влад Яма вразив видом після поранення, кадри облетіли мережу: «Розрубав собі голову...»
Анджеліна Джолі в чорному спробувала приховати розкішні форми: "Таку ніколи не забути"
Вітер західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 3-5 °С морозу, вдень 1-3 °С тепла.
По Одеській області - хмарно з проясненнями. Вдень синоптики прогнозують без істотних опадів, а ввечері можливий сніг.
Вітер західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 3-8 °С морозу, вдень 0-5 °С тепла.
На автодорогах області видимість добра.
9 січня вшановується пам'ять святого апостола Стефана, який проповідував, підкріплюючи істинність своїх слів знаменнями і чудесами. Зазвичай цей день бував морозним: «Прийшов Стефан — на ньому червоний жупан». Наші пращури помітили, якщо в цей день сніг валиться з неба великими пластівцями, то в найближчому майбутньому потрібно від погоди очікувати негоди і сльота.
Раніше ми писали, тепла погода у середині грудня призвела до того, що деякі жителі Одеси стали одягатися не по сезону.
З-за аномально теплої погоди деякі одесити 18 і 19 грудня ходили по вулицях у футболках і навіть у шортах, прямо як влітку.
У теж час на деревах помічені нирки, розпускаються квіти. І це н дивлячись на те, що до Нового року залишилося всього 12 днів.
Синоптики попереджали про потепління.
За прогнозами відомого метеоролога Наталки Діденко, в Києві 17, 18 і 19 грудня побито історичні максимуми грудня.
зокрема, 18 грудня був зафіксований найтепліший день за всю історію метеоспостережень в Києві. Максимальна температура повітря в столиці склала 15,2° тепла. Це абсолютний рекорд за всю історію метеоспостережень. В Одесі ж температура повітря тримається в історичних максимумів.
Нагадаємо, погода в Одесі різко зміниться, до чого готується
Як повідомляла Politeka, синоптики приголомшили прогнозом на вихідні в Одесі
Також Politeka писала, природна аномалія в Одесі: мешканці діляться дивовижними кадрами