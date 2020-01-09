У четвер, 9 січня, в Одесі та області очікуються опади у вигляді снігу

Про це попередили на сайті Sinoptik, пише Politeka.net

В Одесі хмарна погода протримається увесь день. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується сніг.

Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-5 °С морозу, вдень 1-3 °С тепла.

По Одеській області - хмарно з проясненнями. Вдень синоптики прогнозують без істотних опадів, а ввечері можливий сніг.

Вітер західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 3-8 °С морозу, вдень 0-5 °С тепла.

На автодорогах області видимість добра.

9 січня вшановується пам'ять святого апостола Стефана, який проповідував, підкріплюючи істинність своїх слів знаменнями і чудесами. Зазвичай цей день бував морозним: «Прийшов Стефан — на ньому червоний жупан». Наші пращури помітили, якщо в цей день сніг валиться з неба великими пластівцями, то в найближчому майбутньому потрібно від погоди очікувати негоди і сльота.

Раніше ми писали, тепла погода у середині грудня призвела до того, що деякі жителі Одеси стали одягатися не по сезону.

З-за аномально теплої погоди деякі одесити 18 і 19 грудня ходили по вулицях у футболках і навіть у шортах, прямо як влітку.

У теж час на деревах помічені нирки, розпускаються квіти. І це н дивлячись на те, що до Нового року залишилося всього 12 днів.

Синоптики попереджали про потепління.

За прогнозами відомого метеоролога Наталки Діденко, в Києві 17, 18 і 19 грудня побито історичні максимуми грудня.

зокрема, 18 грудня був зафіксований найтепліший день за всю історію метеоспостережень в Києві. Максимальна температура повітря в столиці склала 15,2° тепла. Це абсолютний рекорд за всю історію метеоспостережень. В Одесі ж температура повітря тримається в історичних максимумів.

Нагадаємо, погода в Одесі різко зміниться, до чого готується

Як повідомляла Politeka, синоптики приголомшили прогнозом на вихідні в Одесі

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