Во второй день нового года в одесских дворах зацвели подснежники

Как пишет Politeka, об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке одессит Владимир Яценко.

Снимки были сделаны в четверг, 2 января, 2020 года.

Мужчина отметил, что подснежники расцвели практически возле дома, а календула на улице Долгой.

По словам экологов, такая природная аномалия может плохо повлиять на рост и цветение растений весной.

Тем временем пользователей сети воодушевила новость о ранних подснежниках, они назвали это чудом, и отметили, что сейчас минусовая температуру на улице.

Согласно прогнозу синоптиков, 3 января в Одессе будет ожидаться переменная облачность, без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 1-3 °С мороза, днем 2-4 °С тепла.

По Одесской области - переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 1-6 °С мороза, днем 2-7 °С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

Ранее мы писали, теплая погода в середине декабря привела к тому, что некоторые жители Одессы стали одеваться не по сезону.

Из-за аномально теплой погоды некоторые одесситы 18 и 19 декабря ходили по улицам в футболках и даже в шортах, прямо как летом.

В тоже время на деревьях замечены почки, распускаются цветы. И это н смотря на то, что до Нового года осталось всего 12 дней.

Синоптики предупреждали о потеплении.

По прогнозам известного метеоролога Натальи Диденко, в Киеве 17, 18 и 19 декабря побиты исторические максимумы декабря.

В частности, 18 декабря был зафиксирован самый теплый день за всю историю метеонаблюдений в Киеве. Максимальная температура воздуха в столице составила 15,2° тепла. Это абсолютный рекорд за всю историю метеонаблюдений. В Одессе же температура воздуха держится у исторических максимумов.

Напомним, погода в Одессе резко изменится, к чему готовится

Как сообщала Politeka, синоптики ошарашили прогнозом на выходные в Одессе

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