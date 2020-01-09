В четверг, 9 января, в Одессе и области ожидаются осадки в виде снега

Об этом предупредили на сайте Sinoptik, пишет Politeka.net

В Одессе облачная погода продержится весь день. Большая часть дня пройдет без осадков, а к вечеру ожидается снег.

Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 3-5 °С мороза, днем 1-3 °С тепла.

По Одесской области - облачно с прояснениями. Днем синоптики прогнозируют без существенных осадков, а вечером возможен снег.

Ветер западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 3-8 °С мороза, днем 0-5 °С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

9 января почитается память святого апостола Стефана, который проповедовал, подкрепляя истинность своих слов знамениями и чудесами. Обычно этот день бывал морозным: «Пришел Стефан — на нем красный жупан». Наши предки заметили, что если в этот день снег валится с неба большими хлопьями, то в ближайшем будущем нужно от погоды ожидать ненастье и слякоть.

Ранее мы писали, теплая погода в середине декабря привела к тому, что некоторые жители Одессы стали одеваться не по сезону.

Из-за аномально теплой погоды некоторые одесситы 18 и 19 декабря ходили по улицам в футболках и даже в шортах, прямо как летом.

В тоже время на деревьях замечены почки, распускаются цветы. И это н смотря на то, что до Нового года осталось всего 12 дней.

Синоптики предупреждали о потеплении.

По прогнозам известного метеоролога Натальи Диденко, в Киеве 17, 18 и 19 декабря побиты исторические максимумы декабря.

В частности, 18 декабря был зафиксирован самый теплый день за всю историю метеонаблюдений в Киеве. Максимальная температура воздуха в столице составила 15,2° тепла. Это абсолютный рекорд за всю историю метеонаблюдений. В Одессе же температура воздуха держится у исторических максимумов.

Напомним, погода в Одессе резко изменится, к чему готовится

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