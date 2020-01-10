Стало відомо, до яких лікарів можна буде звернутися одеситам без направлення

З квітня 2020 до багатьох лікарів усіх рівнів медичної допомоги можна буде потрапити без направлення, медичні послуги будуть оплачені Національною службою здоров'я України. На даний момент так працює первинний рівень - послуги сімейних лікарів, терапевтів і педіатрів. Про це пише РБК-Україна.

Це означає, що пацієнт вже сплатив медичні послуги податками, а держава самостійно перераховує кошти в лікарню.

Які послугу будуть безкоштовними:

Послуги будуть безкоштовними в тому випадку, якщо пацієнт запросить напрямок у сімейного лікаря, з яким була підписана декларація. З 2020 року декларація - це доступ до безкоштовної медицини.

Звернемо увагу, що без декларації можна буде отримати тільки екстрену медичну допомогу.

До якого лікаря можна буде піти без напрямки:

акушера-гінеколога,

стоматолога,

педіатра,

психіатра,

нарколога.

Також безкоштовно і без направлення буде надаватись медична допомога при невідкладних станах.

Які послуги залишаться платними:

стоматологія (крім екстрених випадків),

косметологічні процедури,

масаж.

Варто відзначити, якщо у лікарні натякнуть на оплату або видадуть список того, що треба докупити – треба дзвонити на гарячу лінію НСЗУ 1677.

Раніше ми писали, в Одесі персонал лікарні вимагає з пацієнтів гроші на господарські потреби.

Про це повідомила одеситка, у якій однорічна дитина потрапила до опікового відділення міської клінічної лікарні №10 за адресою Маршала Малиновського.

«Куди в цьому місті звертатися? Дитина 1 рік, потрапив в опікове відділення лікарні 10. І тут почалося, 200 грн благодійний внесок, купи ліки. Призначили операцію 3500 грн +100$ анестезія. І ще 2 списку з покупками: порошок для миття скла, миючий, губки і всяке таке… невже наші лікарні настільки бідні?! До головлікаря доступу не дали, міські гарячі лінії перенаправляють одна на іншу. Це така медреформа?», — написала обурена одеситка.

Нагадаємо, дитину рятують всій лікарнею в Одесі: «ліки замість солодощів»

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