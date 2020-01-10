Стало известно, к каким врачам можно будет обратиться одесситам без направления
С апреля 2020 ко многим врачам всех уровней медицинской помощи можно будет попасть без направления, медицинские услуги будут оплачены Национальной службой здоровья Украины. На данный момент так работает первичный уровень - услуги семейных врачей, терапевтов и педиатров. Об этом пишет РБК-Украина.
Это значит, что пациент уже оплатил медицинские услуги налогами, а государство самостоятельно перечисляет средства в больницу.
Какие услугу будут бесплатными:
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Услуги будут бесплатными в том случае, если пациент запросит направление у семейного врача, с которым была подписана декларация. С 2020 года декларация - это доступ к бесплатной медицине.
Обратим внимание, что без декларации можно будет получить только экстренную медицинскую помощь.
К какому врачу можно будет пойти без направления:
- акушеру-гинекологу,
- стоматологу,
- педиатру,
- психиатру,
- наркологу.
Также бесплатно и без направления будет предоставляться медпомощь при неотложных состояниях.
Какие услуги останутся платными:
- стоматология (кроме экстренных случаев),
- косметологические процедуры,
- массаж.
Стоит отметить, если в больнице намекнут на оплату или выдадут список того, что надо докупить – нужно звонить на горячую линию НСЗУ 1677.
Ранее мы писали, в Одессе персонал больницы требует с пациентов деньги на хозяйственные нужды.
Об этом сообщила одесситка, у которой годовалый ребенок попал в ожоговое отделение городской клинической больницы №10 по адресу Маршала Малиновского.
«Куда в этом городе обращаться? Ребёнок 1 год, попал в ожоговое отделение 10 больницы. И тут началось, 200 грн взнос благотворительный, лекарства купи. Назначили операцию 3500 грн +100$ анестезия. И ещё 2 списка с покупками: порошок, для мытья стёкол, моющее, губки и всякое такое… неужели наши больницы настолько бедные?! К главврачу доступа не дали, городские горячие линии перенаправляют одна на другую. Это такая медреформа?», — написала возмущенная одесситка.
Напомним, ребенка спасают всей больницей в Одессе: «лекарство вместо сладостей»
Ранее Рoliteka сообщала, что одесская больница угодила в громкий скандал: «Нет шприцов и анальгина»
Также Рoliteka писала, одесситов ошеломила выходка врачей в больнице: «Кинули матрас на пол, как животному», скандальные кадры облетели сеть