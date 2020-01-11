В Одесі найхолодніший місяць зими продовжує дивувати аномальним теплом

Те, що погода вже не відповідає звичним для багатьох законів і часу року вже не теорія, а реальність. У той час поки метеорологи обговорюють можливі масштаби змін, жителі Одеси і області демонструють, як природа реагує на ці зміни, пише Politeka.net

Так, жителі Одеси з інтересом спостерігають не тільки за цвітінням пролісків, але і більш екзотичних рослин.

Працівникам Одеського національного університету ім. Мечникова вдалося побачити цвітіння гиппеаструма гібридного сімейства амарилісових.

Батьківщина цієї екзотики - Південна Америка. В Європу він був завезений у XVI столітті. З тих пір він дуже популярний у садівників, як професіоналів, так і любителів.

До кінця XIX століття було відомо вже про сотні сортів цього екзотичного рослини.

Як правило, його цвітіння відмічається в період з січня до середини весни.

Крім того, у Болграді, що на півдні одеського регіону, в січні по-весняному зазеленіли схили. Вони суцільно покриті свежевыросшей травою.

Там же серед зими зацвіла календула.

А на місцевому озері Ялпуг був помічені лебеді, які залишилися зимувати.

Не так давно ми писали про те, що в національному природному парку “Тузлівський лимани” відобразили проклюнулися з-під землі гриби.

Знімки незвичайного для січня явища виклав у Facebook співробітник парку Руслан Лупашко.

“Дивно, звичайно, але, незважаючи на те, що на дворі зима, у нас ще й первоцвіти можна шукати”, – написав автор фото.

Нагадаємо, одеситка без одягу дала жару біля ялинки в центрі міста: пустощі потрапили на камеру

Як повідомляла Politeka, синоптики приголомшили прогнозом на вихідні в Одесі

Також Politeka писала, незвичайне явище захопило одеситів: «скоро весна»