В Одессе девушка в нижнем белье устроила зажигательные танцы возле главной елки города
Танцевальное шоу на Думской площади перед мэрией зафиксировали камеры наружного наблюдения, а разместило видео в сети КП «Центр-077», пишет Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
На кадрах видно, как девушка в нижнем белье, кроссовках, шарфе и шапке исполняла эротические танцы возле новогодней елки.
При этом ее подруга снимала все происходящее на камеру телефона.
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Ранее мы писали, на одесском Привозе находчивый продавец придумал оригинальный способ, как привлечь покупателей к своему товару
Курьезное фото разместил очевидец на страницах соцсетей.
В частности в торговой точке, где продают фрукты, продавец решил блеснуть креативом и запустить "чудеса маркетинга" в массы.
"Утке в ж*пу. 20 грн", - написал продавец вместо названия сорта яблок.
"Это Одесса, детка. На Привозе продают новый сорт яблок", - пишет автор в комментарии под фото.
Неизвестно, воспользовались ли одесситы "рецептом" находчивого продавца, однако, по словам автора снимка, маркетинговый ход сработал. Покупатели быстро расхватали яблоки с креативным названием.
Также мы писали, на днях две пенсионерки затеяли драку в общественном транспорте на глазах у пассажиров.
Потасовку зафиксировали на камеры очевидцы и разместил в сети.
Отмечается, что инцидент случился на днях в одесском троллейбусе, курсировавшем по маршруту №7.
Сначала между пассажирками завязалась словесная перепалка с нецензурной руганью, которая перерастала в настоящую борьбу.
Напомним, загадочное ЧП возле Привоза переполошило Одессу, съехались спасатели: кадры слили в сеть
Как сообщала Politeka, побережье Одессы покрылось сосульками гигантами.
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