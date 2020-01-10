В Одессе девушка в нижнем белье устроила зажигательные танцы возле главной елки города

Танцевальное шоу на Думской площади перед мэрией зафиксировали камеры наружного наблюдения, а разместило видео в сети КП «Центр-077», пишет  Politeka.net  (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах видно, как  девушка в нижнем белье, кроссовках, шарфе и шапке исполняла эротические танцы возле новогодней елки.

При этом ее подруга снимала все происходящее на камеру телефона.

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Ранее мы писали, на одесском Привозе находчивый продавец придумал оригинальный способ, как привлечь покупателей к своему товару
Курьезное фото разместил очевидец на страницах соцсетей.

В частности в торговой точке, где продают фрукты, продавец решил блеснуть креативом и запустить "чудеса маркетинга" в массы.

"Утке в ж*пу. 20 грн", - написал продавец вместо названия сорта яблок.

"Это Одесса, детка. На Привозе продают новый сорт яблок", - пишет автор в комментарии под фото.

Неизвестно, воспользовались ли одесситы "рецептом" находчивого продавца, однако, по словам автора снимка, маркетинговый ход сработал. Покупатели быстро расхватали яблоки с креативным названием.

Также мы писали, на днях две пенсионерки затеяли драку в общественном транспорте на глазах у пассажиров.

Потасовку зафиксировали на камеры очевидцы и разместил в сети.

Отмечается, что инцидент случился на днях в одесском троллейбусе, курсировавшем по маршруту №7.

Сначала между пассажирками завязалась словесная перепалка с нецензурной руганью, которая перерастала в настоящую борьбу.

Напомним, загадочное ЧП возле Привоза переполошило Одессу, съехались спасатели: кадры слили в сеть

Как сообщала Politeka, побережье Одессы покрылось сосульками гигантами.

Также Politeka писала, рогатый скот заполонил популярный пляж в Одессе: кадры беспредела поражают

 