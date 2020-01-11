В Одессе самый холодный месяц зимы продолжает удивлять аномальным теплом

То, что погода уже не соответствует привычным для многих законам и времени года уже не теория, а реальность. В то время пока метеорологи обсуждают возможные масштабы перемен, жители Одессы и области демонстрируют, как реагирует природа на эти перемены, пишет Politeka.net

Так, жители Одессы с интересом наблюдают не только за цветением подснежников, но и более экзотических растений.

Работникам Одесского национального университета им. Мечникова удалось увидеть цветение гиппеаструма гибридного семейства амариллисовых.

Родина данной экзотики - Южная Америка. В Европу он был завезен в XVI веке. С тех пор он очень популярен у садоводов, как профессионалов, так и любителей.

К концу XIX века было известно уже о сотне сортов данного экзотичного растения.

Как правило, его цветение отмечается в период с января до середины весны.

Кроме того, в Болграде, что на юге одесского региона, в январе по-весеннему зазеленели склоны. Они сплошь покрыты свежевыросшей травой.

Там же среди зимы зацвела календула.

А на местном озере Ялпуг был замечены лебеди, которые остались зимовать.

Не так давно мы писали о том, что в национальном природном парке “Тузловские лиманы” запечатлели проклюнувшиеся из-под земли грибы.

Снимки необычного для января явления выложил в Facebook сотрудник парка Руслан Лупашко.

“Странно, конечно, но, несмотря на то, что на дворе зима, у нас еще и первоцветы можно искать”, – написал автор фото.

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