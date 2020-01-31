В Одеській області чиновник і директор привласнили та розтратили бюджетні гроші, які були виділені на ремонт дитячого садка

Про це передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу прокуратури Одеської області.

У відомстві повідомили, що направили до суду обвинувальний акт стосовно начальника відділу освіти однієї з райдержадміністрацій області та директора підрядної організації, яких звинувачують у розтраті і привласненні грошей.

При цьому зазначили, що кошти були виділені на капітальний ремонт дитячого садка.

«Згідно з планом, після ремонту діти району мали отримати місце для облаштування будинку дитячої творчості. Кошти на реалізацію планів чиновник з спільником присвоїли, при цьому капремонт не був виконаний, а акти прийому виконаних робіт складені і підписані», - повідомили в прокуратурі і додали, що на підставі цих документів підряднику заплатили 500 тисяч гривень.

Для повернення даної суми прокурори подали цивільний позов і наклали арешт на майно обвинувачених. Тепер їм загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

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Як повідомляє прес-служба ГУНП, в поліцейський відділ звернулася мешканка Ізмаїльського району, яка розповіла, що її «розвели» на 11 тисяч гривень.

Їй зателефонував невідомий чоловік, представився співробітником служби безпеки банку і повідомив, що нібито з її картки шахраї збираються зняти гроші. Щоб їх не втратити, «клієнтці» порадили перевести кошти на інший рахунок, надавши його номер, що довірлива жінка і зробила.

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