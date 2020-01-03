Жителям города Южного пересчитали платежи на отопление за декабрь месяц

Как сообщает издание «Думская», они получили 27%-ю скидку на тепо в связи с тем, что , что в декабре значительно подешевел природные газ.

Такие образом предприятие «Южтеплокоммунэнерго» получило возможность осуществить перерасчет условно-переменной части тарифа. Для тех, кто успел заплатить за тепло до Нового года, разница зачтется как часть оплаты за январь.

«Цена природного газа в декабре составила для южненских теплосетей 4276 грн 70 коп. за тысячу кубометров, в то время как действующий тариф рассчитывался исходя из цены 6235,51 грн. Разница — почти 27%. Именно на столько снизятся и расценки по теплу», - отмечается в публикации.

По словам чиновников, суммы для всех домов будут разными, поскольку все потребили разное количество тепла, однако процент скидки от общей суммы для всех будет одинаковым.

Уточняется, что на льготы и субсидии скидка не влияет и предоставляется дополнительно. В платежке появится колонка со звездочкой, в которой будет указана сумма перерасчета, а ниже — детальное разъяснение.

Однако особо радоваться жителям Южного не стоит, так как в январе такой скидки уже не будет, потому что цена на природный газ снова возросла.

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Соотвествующая петиция появилась на сайте президента Украины.

Автором документа является Елена Лисюченко, которая подчеркнула, что несмотря на то, что цена газа для населения уменьшилась, счета меньше не стали.

Поэтому одесситка обратилась с просьбой к президенту Владимиру Зеленскому и администрации инициировать тотальную проверку качества газа для населения, именно после прохождения распределительных станций районных газовых учреждений.

«По сравнению с прошлыми годами качество газа ухудшается, теплоемкость его уменьшается, время приготовления пищи существенно увеличивается, а домашние отопительные котлы значительно чаще выключаются через аварийные режимы из-за примесей - воздух под давлением и т.д., - говорится в петиции.

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