В Одесской области чиновник и директор присвоили и растратили бюджетные деньги, которые были выделены на ремонт детского сада
Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.
В ведомстве сообщили, что направили в суд обвинительный акт в отношении начальника отдела образования одной из райадминистраций области и директора подрядной организации, которых обвиняют в растрате и присвоении денег.
При этом отметили, что средства были выделены на капитальный ремонт детского сада.
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«Согласно плану, после ремонта дети района должны были получить место для обустройства дома детского творчества. Средства на реализацию планов чиновник с сообщником присвоили, при этом капремонт не был выполнен, а акты приема выполненных работ составлены и подписаны», - сообщили в прокуратуре и добавили, что на основании этих документов подрядчику заплатили 500 тысяч гривен.
Для возврата данной суммы прокуроры подали гражданский иск и наложили арест на имущество обвиняемых. Теперь им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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Как сообщает пресс-служба ГУНП, в полицейский отдел обратилась жительница Измаильского района, которая рассказала, что ее «развели» на 11 тысяч гривен.
Ей позвонил по телефону неизвестный мужчина, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что якобы с ее карточки мошенники собираются снять деньги. Чтобы их не потерять, «клиентке» посоветовали перевести средства на другой счет, предоставив его номер, что доверчивая женщина и сделала.
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