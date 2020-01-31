В Одесской области чиновник и директор присвоили и растратили бюджетные деньги, которые были выделены на ремонт детского сада

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.

В ведомстве сообщили, что направили в суд обвинительный акт в отношении начальника отдела образования одной из райадминистраций области и директора подрядной организации, которых обвиняют в растрате и присвоении денег.

При этом отметили, что средства были выделены на капитальный ремонт детского сада.

«Согласно плану, после ремонта дети района должны были получить место для обустройства дома детского творчества. Средства на реализацию планов чиновник с сообщником присвоили, при этом капремонт не был выполнен, а акты приема выполненных работ составлены и подписаны», - сообщили в прокуратуре и добавили, что на основании этих документов подрядчику заплатили 500 тысяч гривен.

Для возврата данной суммы прокуроры подали гражданский иск и наложили арест на имущество обвиняемых. Теперь им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Как сообщает пресс-служба ГУНП, в полицейский отдел обратилась жительница Измаильского района, которая рассказала, что ее «развели» на 11 тысяч гривен.

Ей позвонил по телефону неизвестный мужчина, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что якобы с ее карточки мошенники собираются снять деньги. Чтобы их не потерять, «клиентке» посоветовали перевести средства на другой счет, предоставив его номер, что доверчивая женщина и сделала.

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