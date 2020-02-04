Одеська область є одним із проблемних регіонів для Офісу президента

Про це «Українській правді» розповіли джерела в президентській партії «Слуга народу».



За їх словами, найбільш проблемними є прикордонні області, в яких призначені главою держави губернатори ніяк не впливають на регіональну політику.



Співрозмовники відзначають, що найбільш проблемними для Зеленського є Одеська, Харківська й Миколаївська область.

«Там губернатори - чудові хлопці, але вони нічого не можуть зробити. Кернес за 15 років вибудував таку структуру - силовики, депутати, медіа, що новий губернатор виявився безруким. Одеса - це взагалі окрема тема: там і Труханів, і Альперін, і купа інших дрібних банд. Там потрібен жорсткий мужик з залізними нервами, а наш голова ОДА - добряк», - поділився один слуг народу.

При цьому всі джерела з «Слуги народу» описують ситуацію з регіональною політикою одним словом - «хаос».



Раніше ми писали, «стражники» Труханова не пускали журналістів до міськради на засідання комісії з охорони здоров'я.

Конфлікт між знімальною групою одеського телеканалу і одним з працівників «Муніципальної варти» відбувся я в будівлі Одеської міськради на Думській площі.

Співробітники ЗМІ прийшли в міськраду на засідання комісії з охорони здоров'я, але охоронці вирішили їх не пускати. При цьому самий нахабний «стражник» вимагав не знімати його дії на відео і намагався вибити телефон з рук журналістки.

Пізніше в міськраді одумалися і вибачилися перед журналістами. Щоб зам'яти скандал у Труханова зважилися на звільнення одного з охоронців. Про це поспішив запевнити прес-секретар віце-мера Одеси Микола Покровський.

«Ми вибачаємося перед журналістами і зробимо все, щоб такого більше не було. Відносно працівника прийнято рішення про звільнення, відповідний наказ буде підписаний 5 вересня», — повідомив він.

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