Одесская область является одним из проблемных регионов для Офиса президента
Об этом «Украинской правде» рассказали источники в президентской партии «Слуга народа».
По их словам, самыми проблемными являются приграничные области, в которых назначенные главой государства губернаторы никак не влияют на региональную политику.
Собеседники отмечают, что самыми проблемными для Зеленского являются Одесская, Харьковская и Николаевская область.
«Там губернаторы - отличные ребята, но они ничего не могут сделать. Кернес за 15 лет выстроил такую структуру - силовики, депутаты, медиа, что новый губернатор оказался безруким. Одесса - это вообще отдельная тема: там и Труханов, и Альперин, и куча других мелких банд. Там нужен жесткий мужик с железными нервами, а наш глава ОГА - добряк», - поделился один слуг народа.
При этом все источники из «Слуги народа» описывают ситуацию с региональной политикой одним словом - «хаос».
Ранее мы писали, «стражники» Труханова не пускали журналистов в горсовет на заседание комиссии по здравоохранению.
Конфликт между съемочной группой одесского телеканала и одним из сотрудников «Муниципальной стражи» произошел я в здании Одесского горсовета на Думской площади.
Сотрудники СМИ пришли в горсовет на заседание комиссии по здравоохранению, но охранники решили их не пускать. При этом самый наглый «стражник» требовал не снимать его действия на видео и пытался выбить телефон из рук журналистки.
Позже в горсовете одумались и извинились перед журналистами. Чтобы замять скандал у Труханова решились на увольнение одного их охранников. Об этом поспешил заверить пресс-секретарь вице-мэра Одессы Николай Покровский.
«Мы извиняемся перед журналистами и сделаем все, чтобы подобного больше не было. В отношении работника принято решение об увольнении, соответствующий приказ будет подписан 5 сентября», — сообщил он.
Напомним, глава одесской ОГА ярко оконфузился на всю страну из-за Гончарука: "давай скатаем"
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