Глава Одесской ОГА Максим Куцый оскандалился в сети украденным текстом у премьер-министра Алексея Гончарука

На это обратило внимание местное издание «Думская»

В частности, на Фейсбук- странице одесского губернатора появилась публикация о дешевых кредитах "5-7-9%" от Кабинета министров, которые представили 3 февраля.

"Давай последний абзац скатаем у премьера", – написал автор, на что обратила внимание "Думская".

Подтверждающий скриншот также опубликовали в Telegram-канале, однако через несколько часов он пропал. На странице Куцого также "подчистили" публикацию.

Отметим, фразу успели заметить через 1 минуту после публикации.

Ранее мы писали, премьер-министр Украины Алексей Гончарук выложил свою электронную декларацию.

В декларации он указал, что заработал почти 2 млн грн дохода (1 789 972), по его словам, занимаясь предпринимательской деятельности.

Еще почти 60 тыс. гривен Гончарук указал в качестве заработной платы в общественной организации "Офис эффективного регулирования".

Банковские счета главы Кабмина действительно впечатляют. У Гончарука нашлись 158 000 361 гривен, 84 000 долларов и 36000 евро. Еще почти 100 000 гривен у него храниться наличными.

Если судить по его декларации за 2018 год, то у премьера даже нет собственной квартиры. А прописан он в квартире брата, которая находиться в Чернигове.

Машина у премьера далеко не премиального класса, но и не эконом: Jaguar X-Type 2007 года.

Помимо этого, Гончарук указал, что он является членом сразу нескольких общественных организаций.

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