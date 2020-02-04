В Одесі сталося ДТП між трамваєм і іномаркою через це було зупинено рух громадського транспорту

Про це повідомляє «7 канал».

Аварія сталася у вівторок, 4 лютого, на Французькому бульварі навпроти лікарні Філатова.

За попередньою інформацією, водій автомобіля «Кіа» не поступився дорогою трамваю з-за чого сталося зіткнення.

На опублікованих кадрах видно, що удар був настільки сильним, що іномарку знесло передню частину.

На щастя про постраждалих не повідомляється, проте через ДТП утворилася пробка з трьох трамваїв.

Прибулі на місце поліцейські з'ясовую всі обставини події.

Раніше ми писали, в Одесі пасажирів трамваю довелося штовхати вагон, який заглух.

Інцидент стався на Лідерсовському бульварі біля парку Шевченка.

Очевидці зафіксували, як група чоловіків штовхала трамвай, який заходив на коло і несподівано заглох. Вони намагалися зрушити з місця багатотонну махину.

Тим часом у прес-службі КП «Одесміськелектротранс» вже відреагували на інцидент і пообіцяли покарати водія.

«Вагон став під перетин і знеструмився. По посадової інструкції водій у подібних випадках повинен викликати аварійний вагон, щоб його штовхнули. Однак на практиці трапляється так, що пасажири самі пропонують допомогу, щоб не втрачати час. Знову-таки, згідно інструкції, якщо пасажири хочуть штовхати трамвай, водій зобов'язаний перешкодити цьому. Водій даного вагона вже усунена від роботи на лінії, її чекають дисциплінарні санкції», — йдеться у публікації.

Також ми писали, в Одесі пасажирів трамвая не на жарт стривожило ПП у вагоні, свідками якого вони стали.

Біля зупинки «завод Стальканат» вагон зробив зупинку і раптом несподівано зламався.

Двері трамвая також не відкривалися і пасажири опинилися замкнуті в громадському транспорті. Спасіння прийшло, коли один з пасажирів примудрився силою відкрити передні двері і тоді городяни змогли вийти на вулицю.

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