В Одессе произошло ДТП между трамваем и иномаркой из-за чего было приостановлено движение общественного транспорта
Об этом сообщает «7 канал».
Авария случилась во вторник, 4 февраля, на Французском бульваре напротив больницы Филатова.
По предварительно информации, водитель автомобиля «Киа» не уступил дорогу трамваю из-за чего произошло столкновения.
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На опубликованных кадрах видно, что удар пришелся настолько сильным, что иномарке снесло переднюю часть.
К счастью о пострадавших не сообщается, однако из-за ДТП образовалась пробка из трех трамваев.
Прибывшие на место полицейские выясняю все обстоятельства происшествия.
Ранее мы писали, в Одессе пассажирам трамвая пришлось толкать вагон, который заглох.
Инцидент произошел на Лидерсовском бульваре возле парка Шевченко.
Очевидцы зафиксировали, как группа мужчин толкала трамвай, который заходил на круг и неожиданно заглох. Они пытались сдвинуться с места многотонную махину.
Тем временем в пресс-службе КП «Одесгорэлектротранс» уже отреагировали на инцидента и пообещали наказать водителя.
«Вагон стал под пересечение и обесточился. По должностной инструкции водитель в подобных случаях должен вызвать аварийный вагон, чтобы его толкнули. Однако на практике случается так, что пассажиры сами предлагают помощь, чтобы не терять время. Опять-таки, согласно инструкции, если пассажиры хотят толкать трамвай, водитель обязан воспрепятствовать этому. Водитель данного вагона уже отстранена от работы на линии, ее ждут дисциплинарные санкции», — говорится в публикации.
Также мы писали, в Одессе пассажиров трамвая не на шутку встревожило ЧП в вагоне, свидетелями которого они стали.
Возле остановки «завод Стальканат» вагон сделал остановку и вдруг неожиданно сломался.
Двери трамвая также не открывались и пассажиры оказались замкнуты в общественном транспорте. Спасение пришло, когда один из пассажиров умудрился силой отрыть переднюю дверь и тогда горожане смогли выйти на улицу.
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