В Одессе произошло ДТП между трамваем и иномаркой из-за чего было приостановлено движение общественного транспорта

Об этом сообщает «7 канал».

Авария случилась во вторник, 4 февраля, на Французском бульваре напротив больницы Филатова.

По предварительно информации, водитель автомобиля «Киа» не уступил дорогу трамваю из-за чего произошло столкновения.

На опубликованных кадрах видно, что удар пришелся настолько сильным, что иномарке снесло переднюю часть.

К счастью о пострадавших не сообщается, однако из-за ДТП образовалась пробка из трех трамваев.

Прибывшие на место полицейские выясняю все обстоятельства происшествия.

Ранее мы писали, в Одессе пассажирам трамвая пришлось толкать вагон, который заглох.

Инцидент произошел на Лидерсовском бульваре возле парка Шевченко.

Очевидцы зафиксировали, как группа мужчин толкала трамвай, который заходил на круг и неожиданно заглох. Они пытались сдвинуться с места многотонную махину.

Тем временем в пресс-службе КП «Одесгорэлектротранс» уже отреагировали на инцидента и пообещали наказать водителя.

«Вагон стал под пересечение и обесточился. По должностной инструкции водитель в подобных случаях должен вызвать аварийный вагон, чтобы его толкнули. Однако на практике случается так, что пассажиры сами предлагают помощь, чтобы не терять время. Опять-таки, согласно инструкции, если пассажиры хотят толкать трамвай, водитель обязан воспрепятствовать этому. Водитель данного вагона уже отстранена от работы на линии, ее ждут дисциплинарные санкции», — говорится в публикации.

Также мы писали, в Одессе пассажиров трамвая не на шутку встревожило ЧП в вагоне, свидетелями которого они стали.

Возле остановки «завод Стальканат» вагон сделал остановку и вдруг неожиданно сломался.

Двери трамвая также не открывались и пассажиры оказались замкнуты в общественном транспорте. Спасение пришло, когда один из пассажиров умудрился силой отрыть переднюю дверь и тогда горожане смогли выйти на улицу.

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