Нова пожежа спалахнула в самому центрі Одеси – горів черговий пам'ятник архітектури

Про це пише місцеве видання Думская.net (щоб переглянути фото, доскролльте сторінку до кінця).

Близько 9 годин вечора, 2 березня, загорівся багатоповерховий будинок на вулиці Пушкінській, 5.

Джерело вогню знаходивлося в підвальному приміщенні будівлі, але сильне задимлення швидко поширилося на всі три поверхи.

З палаючого будинку рятувальники евакуювали всіх мешканців. При цьому відомо про постраждалих – це співробітник ДСНС, він отримав травму в результаті обвалення будівельних конструкцій. Його госпіталізували. Життя рятувальника поза небезпекою.

Мешканці стверджують, що будинок підпалили навмисно.

Будівля є пам'ятником архітектури, яка побудованана архітектором Ф. Ст. Гонсіоровскім в 1881 році і іменується, як дохідний дім Переца. Над вхідними дверима з боку Пушкінській навіть зберігся вензель цього багатія. Він був у родинних стосунках з Григорієм Абрамовичем Перецом (Перетцом), який був єдиним євреєм у лавах декабристів.

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Пожежа спалахнула вночі в житловій квартирі на 3 поверсі.

Полум'я швидко поширилося по приміщенню і перекинулося на дах і сусідні квартири. В результаті пожежі постраждала 26-річна жінка, її з діагнозом отруєння продуктами горіння госпіталізували в одну з лікарень.

У той же час рятувальники евакуювали з будівлі 12 осіб. Ще 30 вийшли самостійно.

Площа пожежі склала 50 квадратних метрів, які вдалося локалізувати.

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