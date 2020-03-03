Новый пожар вспыхнул в самом центре Одессы – горел очередной памятник архитектуры
Об этом пишет местное издание
Около 9 часов вечера, 2 марта, загорелся многоэтажный дом на улице Пушкинской, 5.
Источник огня находился в подвальном помещении здания, но сильное задымление быстро распространилось на все три этажа.
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Из горящего дома спасатели эвакуировали всех жильцов. При этом известно о пострадавших – это сотрудник ГСЧС, он получил травму в результате обрушения строительных конструкций. Его госпитализировали. Жизнь спасателя вне опасности.
Жильцы утверждают, что дом подожгли намеренно.
Здание является памятником архитектуры, который построен архитектором Ф. В. Гонсиоровским в 1881 году и именуется, как доходный дом Переца. Над входной дверью со стороны Пушкинской даже сохранился вензель этого богача. Он был в родстве с Григорием Абрамовичем Перецом (Перетцом), который был единственным евреем в рядах декабристов.
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Пожар вспыхнул ночью в жилой квартире на 3 этаже.
Пламя быстро распространилось по помещению и перекинулось на крышу и соседние квартиры. В результате пожара пострадала 26-летняя женщина, ее с диагнозом отравление продуктами горения госпитализировали в одну из больниц.
В тоже время спасатели эвакуировали из здания 12 человек. Еще 30 вышли самостоятельно.
Площадь возгорания составила 50 метров квадратных, которые удалось локализовать.
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