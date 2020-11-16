Одеська область опинилася в числі лідерів з порушення карантину вихідного дня

Таку заяву зробив глава Нацполіції ігор Клименко, передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу відомства.

Правоохоронець відзвітував, що за вихідні правоохоронці склали майже 2 тис.протоколів за порушення карантину і розпочали 9 кримінальних проваджень. Всього в Україні закрили 2,4 тис. підприємств: понад 1,5 тис.торгових точок, майже 800 закладів громадського харчування, близько 30 нічних клубів і 20 спортзалів.

До п'ятірки лідерів за кількістю порушень потрапили Львівська, Дніпропетровська, Тернопільська, Черкаська та Одеська області.

Зазначимо, що одеська влада відмовилася дотримуватися обмежень вихідного дня.У зв'язку з цим багато місцевих закладів продовжували працювати і впускати відвідувачів всередину.

Наприклад, відзначився нічний клуб Ministerium, який влаштував масштабну вечірку.

На кадрах, які оприлюднили учасники вечірки в соцмережах можна було спостерігати аншлаг. На танцполі зібралися десятки людей, які танцювали впритул один до одного. Відвідувачів впускали без масок. Також без будь-якого захисту працювали і багато співробітників.

Клуб навіть не спробував приховати свою роботу – зовні закладу працювала вся зовнішня підсвітка. А біля входу скупчилися гості.

При цьому одеська поліція перевіряла заклади, які продовжили працювати незважаючи на карантин вихідного дня.

Крім того, небувалий аншлаг спостерігався на пляжі "Ланжерон", де зібралися сотні одеситів подихати свіжим повітрям.

Варто звернути увагу, що хоча люди нічого не порушували, проте мало хто дотримувався запропоновану дистанцію, а також не носить захисних масок.

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