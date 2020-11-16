Одесская область оказалась в числе лидеров по нарушению карантина выходного дня

Такое заявление сделал глава Нацполиции Игорь Клименко, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Правоохранитель отчитался, что за выходные стражи порядка составили почти 2 тыс. протоколов за нарушение карантина и начали 9 уголовных производств. Всего в Украине закрыли 2,4 тыс. предприятий: более 1,5 тыс. торговых точек, почти 800 заведений общепита, около 30 ночных клубов и 20 спортзалов.

В пятерку лидеров по количеству нарушений попали Львовская, Днепропетровская, Тернопольская, Черкасская и Одесская области.

Отметим, что одесские власти отказались соблюдать ограничения выходного дня. В связи с этим многие местные заведения продолжали работать и впускать посетителей внутрь.

К примеру , отличился ночной клуб Ministerium, который устроил масштабную вечеринку.

На кадрах, которые обнародовали участники вечеринки в соцсетях можно было наблюдать аншлаг. На танцполе собрались десятки людей, которые танцевали вплотную друг к другу. Посетителей впускали без масок. Также без какой-либо защиты работали и многие сотрудники.

Клуб даже не попытался скрыть свою работу – снаружи заведения работала вся наружная подсветка. А у входа скопились гости.

При этом одесская полиция проверяла заведения, которые продолжили работать несмотря на карантин выходного дня.

Кроме того, небывалый аншлаг наблюдался на пляже "Ланжерон", где собрались сотни одесситов подышать свежим воздухом.

Стоит обратить внимание, что хотя люди ничего не нарушали, однако мало кто соблюдал предписанную дистанцию, а также не носит защитных масок.

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