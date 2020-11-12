Ресторатор из Одессы Савва Либкин заявил, что карантин выходного дня фактически убьет малый бизнес в Украине, так как основную прибыль кафе и рестораны получают в субботу

Нововведения Кабинета министров он саркастично прокомментировала у себя в Фейсбуке, передает Politeka.net

«Мы вышли на качественно новый уровень войны с вирусом – это «карантин выходного дня». До недавнего времени мы знали, что вирус спит днем и появляется на улицах после 22:00. Видимо, новые исследования доказали, что по графику вирус отдыхает в будни, чтобы активизироваться в выходные. Все это выглядит так: в субботу и воскресенье все сидят по домам. Но уже утром в понедельник народ набивается в общественный транспорт, едет на работу, идет вечером пить пиво, ходит по торговым центрам и супермаркетам. Главное успеть все в будние дни. Пока безопасно», - написал он.

Либкин отметил, что основную прибыль рестораны получают в субботу. Именно в этот день, по его словам, зарабатывается на обеспечение заведений и на зарплаты людям, а с новыми "правилами" доход ресторанов превратится в убытки.

«Мы из последних сил продолжаем существовать, обеспечивать cотрудников рабочими местами и зарплатами.

И пока во всем мире пытаются поддержать деньгами своих предпринимателей, у нас взимается налог на музыку.

Причем в зависимости от количества стульев в зале. И налог никак не коррелируется с локдауном и прочими запретами на бизнес», - пожаловался ресторатор.

Напомним, 11 ноября Кабмин принял решение отменить зональное деление страны и ввести тотальный карантин - теперь все регионы входят в одну зону - "оранжевую". Соотвественно, и ограничения по всей стране действуют, как для этой зоны.

В частности, запрещены массовые мероприятия с участием более 20 человек, проведение дискотек, работа после 22 часов до 7 часов кафе и ресторанов, плановая госпитализация в больницы.

Напомним, карантин выходного дня в Одессе, что будет с транспортом: "запрещено..."

Как сообщала Politeka, Украине прогнозируют наихудший сценарий из-за пандемии: "до конца ноября будет..."

Также Politeka писала в Одессе коммунальщики оставят школы и детсады без отопления, известна причина