Роботодавці в Одесі можуть отримати винагороду за надання роботи людям з обмеженими можливостями.

Кожен підприємець, який наймає на роботу особу з інвалідністю, має можливість отримати компенсацію в розмірі понад 106 тисяч гривень для обладнання робочого місця цього працівника, заявили у Державній службі зайнятості.

Заяву на отримання компенсації за облаштування робочого місця для особи з інвалідністю тепер можна подати онлайн, виконавши лише чотири кроки. Цю інформацію розповіли представники Одеської філії Обласного центру зайнятості.

Центр зайнятості приймає рішення протягом 10 робочих днів. Якщо заява схвалена, кошти будуть перераховані на рахунок заявника протягом 5 робочих днів. Розмір компенсації для обладнання робочого місця осіб з першою групою інвалідності може сягати до 106,5 тисяч гривень, а для осіб з другою групою — до 71 тисячі гривень.

Джерело: odessa.online

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