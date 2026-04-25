Дефіцит продуктів в Одесі посилюється на тлі змін в аграрному секторі та зростання імпорту мінеральних добрив у першому кварталі 2026 року, передає Politeka.

За січень–березень обсяги постачання сягнули 1,2 мільйона тонн. Це на 13% більше, ніж торік за аналогічний період. Однак попит і далі випереджає пропозицію, що зберігає напруження на ринку.

Серед ключових чинників — активна посівна, розширення посівних площ і труднощі з логістикою. Додатковий вплив мають коливання світових цін, які позначаються на собівартості.

Внутрішнього виробництва поки недостатньо для повного покриття потреб. Саме тому залежність від імпортних ресурсів залишається високою, а учасники ринку змушені переглядати витратні моделі.

Особливу увагу аналітики приділяють плодоовочевому сегменту. Саме тут Дефіцит продуктів в Одесі найбільш помітний через зменшення пропозиції якісних яблук.

Причина криється в особливостях минулого сезону. Частину врожаю заклали на зберігання вже перезрілою, через що значна частка втратила товарні характеристики.

Ситуацію ускладнили й технологічні прорахунки. У низці господарств не застосували засоби для стримування достигання, тому фрукти швидше псувалися у сховищах.

Подальший розвиток залежатиме від логістичних можливостей, результатів нового сезону та стабільності поставок. Саме ці фактори визначатимуть цінову динаміку найближчими місяцями.

Фахівці радять покупцям уважно стежити за вартістю та частіше обирати сезонну продукцію місцевого походження.

Вони не виключають, що стабілізація ситуації на ринку може відбутися лише після надходження нового врожаю та нормалізації логістичних ланцюгів.

Джерело: agrotimes, io.ua

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО в Одесі: за яких умов можна розраховувати на підтримку.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: подробиці зміни вартості.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО в Одеській області: на що можуть розраховувати українці в березні.