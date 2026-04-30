В Одесі рятувальники дістали з-під завалів живу черепаху під час ліквідації наслідків нічного обстрілу, який стався 24 квітня та призвів до руйнування житлового будинку, повідомляє видання Politeka.

Унаслідок атаки було знищено будівлю на вулиці Мечникова. Під час аварійно-пошукових робіт співробітники ДСНС виявили домашнього улюбленця мешканки — черепаху на ім’я Філіп, яка опинилася під уламками конструкцій.

Тварина кілька днів перебувала під завалами. Попри складні умови, вона вижила до моменту, коли рятувальники змогли дістатися до неї та акуратно витягти з-під уламків.

Власниця тварини, одеситка Тамара, весь час очікувала на результати пошуків. Вона зазначала, що вірила у порятунок свого улюбленця та підтримувала контакт із рятувальниками, які продовжували роботу на місці руйнувань.

Жінка розповіла, що для неї важливою була підтримка, яку вона отримувала під час очікування. За її словами, рятувальники заспокоювали її та не виключали, що черепаха могла вижити.

28 квітня стало відомо, що Філіпа вдалося знайти живим і повернути власниці. Операція була складною через масштаб руйнувань та умови, у яких працювали фахівці.

Рятувальники Одеси зазначили, що знайти невелику черепаху серед каміння, пилу та уламків скла було вкрай важко. Тварина має розмір трохи більший за долоню, що ускладнювало пошукові роботи.

Попри це, операцію завершили успішно, і Філіп повернувся до своєї власниці цілим.

Подібні випадки порятунку тварин фіксуються і в інших регіонах. Зокрема, під час ліквідації наслідків ракетних ударів у Кривому Розі рятувальники діставали з-під завалів кота Шаміля, який також вижив після обстрілу житлової багатоповерхівки.

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Одеській області: для пасажирів встановлено нові ціни на квитки.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів в Одеській області: ринок сколихнула нова проблема.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області: хто має цю можливість та як його знайти.