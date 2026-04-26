Прогноз погоди на тиждень з 27 квітня до 3 травня в Одесі вказує на переважно стабільні весняні умови з чергуванням хмарності та коротких прояснень, повідомляє Politeka.

27 квітня в місті прогнозується переважно ясна атмосфера. Упродовж доби температура повітря коливатиметься від +6° у нічні години до +12° вдень.

День пройде без опадів, а небо залишатиметься переважно чистим, що створить комфортні умови для прогулянок та активностей на відкритому повітрі.

28 квітня розпочнеться з ясного ранку, однак у другій половині дня поступово з’являться хмари. Температура підніметься до +15°, при цьому істотних опадів не очікується. Вечір обіцяє бути більш спокійним, із поступовим проясненням.

29 квітня пройде під знаком хмарності. Вранці можливий короткочасний дощ, який, за прогнозом, припиниться до середини дня.

Надалі опадів не очікується, а температура повітря коливатиметься в межах від +8° до +14°. День залишиться переважно похмурим, але без істотних погодних ускладнень.

30 квітня синоптична ситуація суттєво не зміниться. У місті утримається щільна хмарність, проте без опадів. Температура повітря досягатиме +15°.

1 травня також пройде під суцільною хмарністю. Температурні значення залишатимуться комфортними для весни та становитимуть від +7° у нічний час до +15° вдень.

2 травня розпочнеться з відносно ясної атмосфери, однак упродовж дня небо поступово вкриється хмарами. Максимальна температура сягатиме +16°, при цьому істотних опадів не очікується.

3 травня повітря прогріється до +17°. Опадів не прогнозується, попри щільну хмарність.

Таким чином, прогноз на тиждень з 27 квітня до 3 травня в Одесі демонструє типовий весняний характер погоди.

