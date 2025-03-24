В Одесі мешканців попередили про відключення світла 25 березня, дізнайтеся, кого торкнуться обмеження електрики.

Дізнайтесь, де введуть графіки відключення світла в Одесі у вівторок 25 березня, повідомляє Політека.

Для підвищення надійності електропостачання та запобігання аваріям "ДТЕК" проводитиме профілактичні роботи в Южненській міській територіальній громаді, про це повідомили у прес-службі компанії.

Електрики не буде за цими адресами 25 березня з 8 ранку до 20-ї вечора.

У зв'язку з виконанням робіт буде запроваджено графіки відключення у наступних населених пунктах: смт Нові Білярі на вулиці Чорноморській та у селі Григорівка.

Якщо в Одесі запровадять додаткові обмеження щодо постачання, енергетики заздалегідь повідомлять про це.

До речі, під час обмежень слід перевіряти на офіційному сайті компанії, чи є аварія на вашу адресу, якщо ні, потрібно повідомити про відсутність на сайті ДТЕК, а також у чат-ботах Viber та Telegram.

Щоб дізнатися, до якої групи належить ваш будинок, перегляньте інформацію на сайті місцевого оператора розподільчих мереж.

Мешканців закликають відповідально ставитися до можливих обмежень, раціонально використовувати електроенергію та не перевантажувати систему.

Важливо пам'ятати, що ситуація в енергосистемі є динамічною, тому рекомендується регулярно стежити за офіційними оновленнями.

Також можна зателефонувати до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 90 або +38 (048) 705 90 90 90 90.

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