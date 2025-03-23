На этой неделе с 24 по 30 марта могут ввести графики отключения света в Одессе из-за постоянных атак на объекты энергетической инфраструктуры.

Энергетические объекты региона получили сильные повреждения, стало известно, где в Одессе и области введут графики отключения света на неделе с 24 по 30 марта , передает Политека.

Как сообщает ДТЭК, оборудование компании в результате российских атак получило значительные повреждения, поэтому были введены графики отключения света.

В связи с выполнением этих работ будет ограничения электроэнергии в городе.

С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, "ДТЭК" будет проводить профилактические работы в пределах Южной городской территориальной общины.

Ожидается отключение электроэнергии в некоторых населённых пунктах, графики отключения света на неделю с 24 по 30 число выглядят так:

24 и 25 марта с 8 утра до 20:00 в пгт. Новые Билляры улицы Черноморской не будет электричества.

В то же время не будет электричества в селе Григоровка по улице Черноморской.

Если дополнительные ограничения электроснабжения в Одессе будут введены - энергетики заранее сообщат об этом.

Чтобы узнать, к какой группе принадлежит ваш дом, проверьте информацию на сайте местного оператора системы распределения.

Жителей призывают ответственно относиться к возможным ограничениям, рационально потреблять электричество и избегать лишних нагрузок на систему.

Следует знать, что ситуация в энергосистеме постоянно меняется, поэтому важно следить за официальными обновлениями.

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