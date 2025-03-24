В Одессе жителей предупредили об отключениях света 25 марта, узнайте, кого коснутся ограничения электричества.

Узнайте, где введут графики отключения света в Одессе во вторник 25 марта, передает Политека.

Для повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий "ДТЭК" будет проводить профилактические работы в Южненской городской территориальной общине, об этом сообщили в пресс-службе компании.

Электричества не будет по этим адресам 25 марта с 8 утра до 20 вечера.

В связи с выполнением работ будет введены графики отключения в следующих населенных пунктах: пгт Новые Беляри на улице Черноморской и в селе Григоровка.

Если в Одессе введут дополнительные ограничения снабжения, энергетики заранее уведомят об этом.

К слову, во время ограничений следует проверять на официальном сайте компании, есть ли авария по вашему адресу, если нет, нужно сообщить об отсутствии на сайте ДТЭК, а также в чат-ботах Viber и Telegram.

Чтобы узнать, к какой группе относится ваш дом, ознакомьтесь с информацией на сайте местного оператора распределительных сетей.

Жителей призывают ответственно относиться к возможным ограничениям, рационально использовать электроэнергию и не перегружать систему.

Важно помнить, что ситуация в энергосистеме динамична, поэтому рекомендуется регулярно следить за официальными обновлениями.

Также можно позвонить в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 или +38 (048) 705 90 90 90 90.

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