Жителям Одеси склали прогноз погоди на наступний тиждень із 31 березня по 6 квітня.

Погода в Одесі буде комфортною, але не надто теплою, середня температура повітря становитиме +10…+13°C, а протягом тижня з 31 березня до 6 квітня переважатиме хмарна погода, передає Політека.

Повітря цього місяця прогріється +10…+13°C, кількість опадів – 30–52 мм, що відповідає кліматичній нормі.

За даними Укргідрометцентру, в Одесі часом з'являтиметься сонце, але можливі короткочасні дощі.

Перша декада не принесе стабільного тепла – температура буде помірною, можливі дощі. Мінливість збережеться майже до середини місяця, повідомляє Політека.

У другій декаді очікується волога та вітряна погода. Можливі нічні заморозки, проте вдень буде тепло. До середини опадів поменшає, а температура почне підвищуватися.

Фінальна частина буде досить комфортною, але можливе незначне похолодання. Дощі стануть частіше, проте переважно вони будуть короткочасними.

Синоптики зазначають, що почне поступово тепліти. У середині тижня в Україні очікується +10…+15°C, а у західних областях – до +17°C.

За словами синоптика Віри Балабух, цієї весни 2025 року буде тепліше приблизно на один-два градуси, водночас не виключено періодів похолодання.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала, що запроваджено новий вид допомоги для ВПО в Україні: що потрібно знати переселенцям у 2025 році.

Також Politeka писала, які пенсії одержують генерали в Україні, розкрито суми та нові правила виплат.

Крім того, Політека розповідала про індексацію пенсій 2025 року: коли та на скільки збільшать виплати для українців.