Жителям Одессе составили прогноз погоды на следующую неделю с 31 марта по 6 апреля.

Погода в Одессе будет комфортной, но не слишком теплой, средняя температура воздуха составит +10…+13°C, а в течение недели с 31 марта по 6 апреля преобладать будет облачная погода, передает Политека.

Воздух в этом месяце прогреется +10…+13°C, количество осадков – 30–52 мм, что соответствует климатической норме.

По данным Укргидрометцентра, в Одессе временами будет появляться солнце, но возможны кратковременные дожди.

Первая декада не принесет стабильного тепла – температура останется умеренной, возможны дожди. Переменчивость сохранится почти до середины месяца, передает Политека.

Во второй декаде ожидается влажная и ветреная погода. Возможны ночные заморозки, однако днем будет относительно тепло. К середине осадков станет меньше, а температура начнет повышаться.

Финальная часть будет довольно комфортной, но возможно незначительное похолодание. Дожди станут чаще, однако в основном они будут кратковременными.

Синоптики отмечают, что начнет постепенно теплеть. В середине недели в Украине ожидается +10…+15°C, а в западных областях – до +17°C.

По словам синоптика Веры Балабух, этой весной 2025 года будет теплее примерно на один-два градуса, в то же время не исключены периоды похолодания.

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