В Одессе март в 2025 году может быть теплее обычного, с относительно малым количеством осадков, синоптики поделились свежим прогнозом погоды, передает Politeka.net.

Сообщается, что средняя температура воздуха в марте в Одессе будет выше нормы, а количество осадков заметно ниже.

Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на начало весны 2025 года.

Как передает Политека, прогноз погоды в Одессе на март 2025 выглядит так:

Обычно средняя температура в Украине в этот период составляет от 0 до +6°C, а на высокогорье Карпат до -3°C, однако температурные рекорды в истории показывают, что март может быть с морозами до -37°C, и невероятно теплым до +29°C.

По прогнозу погоды синоптиков на март, средняя температура в Одессе ожидается на 1-1,5°C выше нормы и будет колебаться от +1°C до +7°C.

Осадков прогнозируется меньше средних значений – 22-42 мм, а в Карпатах местами до 74 мм.

По словам синоптика Веры Балабух, погода в Украине весной 2025 года будет теплее примерно на один-два градуса, в то же время не исключены периоды похолодания.

Говоря о прогнозе погоды в Одессе на март 2025, синоптик сообщает, что климатические изменения оказали влияние на продолжительность зимы и начало весны.

В марте ожидается среднемесячная температура воздуха от +5…+7°С на юге Одессы и области и Закарпатья и до +3…+4°С на востоке Украины.

Синоптики также прогнозировали погоду на конец февраля, они сообщили, что температура воздуха в Украине возрастет, а теплее всего будет в западных областях, до +7 градусов.

Прогноз погоды в Одессе на март 2025 точно предсказать довольно сложно, неизвестно, будет ли постоянное тепло, или все же в марте 2025 года еще придет похолодание.

Синоптики отмечают, что март - переходный месяц, возможн зимние проявления и высокая температура в Одессе.

"Но пока у нас сохраняется тенденция, что первые дни марта будут с плюсами, больше с погодой, направленной на весеннюю", – прогнозирует синоптик Наталья Птуха.

Прогноз погоды на весну 2025 года обнародовала синоптик Вера Балабух, по ее словам весна 2025 года ожидается не только теплой, но и засушливой, особенно в северных областях Украины, где за сезон осадков может выпасть почти на треть меньше климатической нормы.

"Их количество может достигать 100 мм за сезон, то есть 100 литров на квадратный метр, что обычно характерно для южной степи Украины. Самый большой дефицит осадков ожидается в марте и мае", - прогнозирует синоптик погоду на март 2025 года.

По прогнозу Балабух, весна 2025 года будет теплее нормы на 1-2 градуса, но не исключены периоды похолодания.

Балабух добавила, что климатические изменения повлияли на продолжительность зимы и начало весны.

Прогноз погоды в Одессе на март 2025 может меняться, поэтому продолжается постоянный мониторинг.

Недавно метеорадар Ventusky сообщал, что в начале марта 2025 года взможно потепление до +15 – +16 градусов.

Синоптики отмечает, что с прогнозировать больше, чем на 10 дней - не стоит.

В 2025 году март в Одессе и прогнозируется теплым, возможно теплее нормы по причине того, что на погоду влияют климатические изменения, которые произошли за последние годы.

Последние новости Украины:

Как писала Politeka, сильные магнитные бури нанесут удар: названы опасные даты в конце февраля

Как сообщала Politeka, Тариф на воду повысили, но не для всех: кому придется платить по новой цене.

Также Politeka информировала о том, что Украинцам озвучили тариф на электроэнергию с 1 марта: известно, сколько будет стоить 1 кВт*ч весной.