Відбір учасників на грошову допомогу у Одеській області відбувається на конкурсній основі з урахуванням критеріїв.

В Одеській області розпочинається реалізація проєкту грошової допомоги самозайнятим особам та мікропідприємцям, в тому числы пенсіонерам-підприємцям, пише Politeka.net.

Як йдеться у повідомленні благодійного фонду Caritas Odesa UGCC, програма BLOOM спрямована на підвищення стійкості вразливих домогосподарств та громад, які постраждали від війни, через відновлення та захист їхніх засобів виробництва, джерел доходу та можливостей для забезпечення продовольчої безпеки.

Особлива увага програми приділяється підтримці мікробізнесу в прифронтових регіонах, що є стратегічним пріоритетом для відновлення економіки України.

Програму реалізує консорціум BLOOM, до складу якого входять Mercy Corps, International Rescue Committee (IRC), Swisscontact та Право на Захист (R2P), за фінансової підтримки уряду Великої Британії через UK aid.

У межах програми учасники отримують індивідуальну фінансову підтримку для мікробізнесу та самозайнятих осіб у розмірі від 1 000 до 5 000 доларів США (у гривневому еквіваленті). Кошти можна використати на придбання обладнання, інструментів та інших ресурсів, необхідних для запуску або розвитку власної справи.

Географія проєкту: Болградський, Білгород-Дністровський та Березівський райони Одеської області.

Програмою можуть скористатися внутрішньо переміщені особи та місцеві мешканці, які постраждали від війни та відповідають одній або кільком із таких категорій вразливості:

домогосподарства з людьми з інвалідністю;

ветерани та члени їхніх родин (за наявності документального підтвердження);

безробітні особи передпенсійного або пенсійного віку (50+);

домогосподарства з низьким рівнем доходу (доходи на особу нижчі за мінімальну заробітну плату);

представники маргіналізованих груп (зокрема етнічних спільнот та інших);

домогосподарства, очолювані жінками з утриманцями (діти, люди похилого віку, люди з інвалідністю тощо);

інші вразливі категорії.

Відбір учасників на грошову допомогу у Одеській області відбувається на конкурсній основі з урахуванням таких критеріїв:

наявність соціальної або фінансової вразливості;

обґрунтована потреба у фінансовій підтримці;

відповідність бізнес-ідеї умовам та цілям програми;

життєздатність і реалістичність бізнес-ідеї;

спроможність учасника реалізувати запропонований бізнес-проєкт;

розуміння ринку збуту та цільової аудиторії;

досвід ведення бізнесу, наявність професійних навичок або сертифікації буде перевагою.

Подати заявку на участь у програмі можна за посиланням.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області: хто з переселенців тепер зможе отримати прихисток на рік.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО в Одеській області: українці можуть лишитись без виплат, відома причина.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області: дві групи населення мають право на виплати.