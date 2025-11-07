Подорожчання продуктів в Одесі відчутно вплинуло на вартість основних овочів, бакалії та молочних товарів, повідомляє Politeka.

Актуальну інформацію щодо цієї ситуації українцям, які живуть у цьому місті, надає портал Мінфін.

Помідори сливка зараз коштують у середньому 127,87 грн за кілограм. У різних супермаркетах ціни відрізняються: Auchan – 119,90, Metro – 124,70, Novus – 139,00. У жовтні середня вартість була нижчою – 88,09. Дані індексу споживчих цін показують поступове зростання від 68,90 гривень на початку місяця до 127,87 на початок листопада, що відповідає підвищенню на 58,97.

Маргарин Олком Вершковий 72,5% подорожчав до 43,45 грн за 200 грамів. Auchan пропонує його за 42,90, Novus – 43,99. Середньомісячна вартість у жовтні становила 39,44, зростання за місяць склало 6,00 гривень. Гречка також підвищилася: середній цінник – 41,97 за кілограм. У супермаркетах розцінки коливаються від 34,90 (Auchan) до 54,80 (Megamarket). Жовтнева середня вартість була 40,88, приріст – 1,13 гривня.

Молоко Яготинське 2,6% коштує зараз у середньому 60,98 за 900 мл. Ціни в Auchan – 57,90, Megamarket – 67,70, Metro – 60,32, Novus – 57,99. У жовтні середня ціна становила 56,18 грн, підвищення за місяць – 3,78 гривень.

Отже, подорожчання продуктів в Одесі охопило ключові групи товарів: овочі, бакалію та молочні вироби. Найбільше зросли витрати на помідори сливка, трохи менше – на маргарин та крупи. Такі зміни безпосередньо впливають на сімейні бюджети та підкреслюють необхідність уважного планування покупок.

