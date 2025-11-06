Прогноз погоди в Одесі на тиждень з 7 по 13 листопада дозволяє планувати активності на відкритому повітрі.

Прогноз погоди в Одесі на тиждень з 7 по 13 листопада демонструє зміни температури та різний рівень опадів, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надають синоптики на сайті Метеофор.

Субота, 7 листопада, очікується прохолодною: +8°C, вітер північно-східний, пориви до 5 м/с, опади відсутні. У неділю прогріється до +11°C, вітер змінить напрямок на південний схід зі швидкістю 4 м/с, опади не передбачаються.

Понеділок, 9 листопада, буде холоднішим: +7°C, повітряний потік південно-східний, пориви 7 м/с, опади досягнуть 5,8 мм. У вівторок температура підніметься до +11°C, вектор повітря південний, вітер посилиться до 8 м/с, дощі складуть 1,7 мм. Середа, 11 числа, відзначиться +10°C, напрям повітря південний зі швидкістю 8 м/с, кількість дощу збільшиться до 13,3 мм.

Четвер, 12 числа, очікується теплішим — +14°C, повітряний потік північно-західний, пориви до 7 м/с, опади мінімальні — 0,9 мм. У п’ятницю, 13 числа, прогріється до +11°C, опадів не прогнозується.

Протягом зазначеного періоду температура коливатиметься від +7°C до +14°C, напрямок вітру змінюватиметься, а рідкі дощі будуть локальними. Прогноз погоди в Одесі на тиждень з 7 по 13 листопада дозволяє планувати активності на відкритому повітрі, враховуючи дощі у понеділок, вівторок та середу. Водіям та пішоходам радять звертати увагу на пориви до 8 м/с під час дощових днів.

Загалом, тиждень характеризується мінливою температурою, різним напрямком повітря та кількістю опадів. Такий прогноз дає змогу мешканцям Одеси заздалегідь адаптувати плани, одяг і заходи безпеки відповідно до умов, що змінюються.

