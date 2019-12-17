Сегодня во вторник, 17 декабря, фермеры из нескольких областей, в том числе Одесской, перекрыли трассу Одесса-Киев

Об этом пишут местные СМИ.

Возмущенные аграрии протестуют против земельной реформы, которая по их мнению, позволит концентрировать в одних руках слишком большие участки земель сельскохозяйственного назначения.

Люди ходят по пешеходному переходу возле автозаправки вблизи села Демидовка Любашевского района, блокируя таким образом движение. Периодически накопившийся транспорт пропускают, но пробки все равно собираются большие.

«Мы вышли, чтобы нас услышало правительство и президент. Мы против законопроекта о земле, который собираются принимать во втором чтении. Этот закон призван привести на наши земли транснациональные компании и олигархов», — заявляют митингующие.

Отметим, что движение по трассе М-05 осложняется еще и тем, что аналогичную акцию на ней проводят аграрии Черкасской области.

Также стоит отметить, что подобные акции протеста проходят одновременно в 10 областях Украины.

Ранее мы писали, разъяренные фермеры перекрыли трассу Одесса-Рени.

Десятки фермеров из села Каракурт, которое расположено юге Одесской области перекрыли автомобильную трассу в знак протеста против ситуации, которая сложилась в винодельной отрасли.

Протестующие ходили по пешеходному переходу, а также выгрузили на проезжую часть целый грузовик винограда.

Как рассказали участники протеста, перекрытие трассы – это «предупредительный сигнал для привлечения внимания руководства страны к катастрофической ситуации в виноградарстве и виноделии Украины».

Аграрії Одещини вийшли на дороги з протестом Одеська область. Траса Е-95 поблизу с. Демидівка Любашівського району. Аграрії Одещени - за справедливу земельну реформу. Gepostet von Всеукраїнська Аграрна Рада am Dienstag, 17. Dezember 2019

Причина, по мнению фермеров, в беспошлинном ввозе в Украину дешевого вина из Европы, которое заполонило отечественный рынок, а также отсутствия возможности продавать свою продукцию в России и Западной Европы.

Кроме того, жители Болградского района недовольны повышением в Украине минимальных цен на алкоголь.

По словам болградских фермеров, они готовы продавать вино дешевле, лишь бы его покупали. Виноградари заявили, что в случае, если их не услышат, они намерены привезти весь непроданный урожай в Одессу и Киев.

Напомним, в Одесской области фермеры просят защиты от местного депутата-рейдера.

Как сообщала Politeka, под Харьковом нашли труп фермера с веревкой на шее.

Также Politeka писала, украинские фермеры серьезно пострадали из-за коллег: «почерк» впечатлил даже полицию