В Одесской области из цистерны произошла утечка химического вещества – бензола

Об этом сообщают встревоженные очевидцы в социальных сетях. Кроме того, они обнародовали подтверждающее фото.

Отмечается, что утечка случилась на железнодорожном вокзале в Раздельной, вчера вечером 17 декабря.

Химическое вещество вылилось из цистерны прямо на землю.

По словам свидетелей, на месте ЧП работали сотрудники службы спасения.

Ранее мы писали, в Измаиле сошли с рельсов два вагона-цистерны со сжиженным газом. Об сообщает пресс-служба Одесской железной дороги.

Масштабное транспортное происшествие случилось на подъездном пути станции Измаил.

«Во время выполнения маневровой работы тепловозом на участке подъездного пути между стрелочными переводами произошел сход двух грузовых вагонов со сжиженным газом-пропаном, что относится ко 2 классу опасных веществ. Страна назначения груза – Румыния», — сообщили железнодорожники.

Стоит отметить, что рядом с местом, где произошел сход, расположены жилые и промышленные здания.

Причина и обстоятельства масштабного ЧП устанавливаются.

Как отмечается, отсутствие должной реакции со стороны владельцев подъездных путей на выявленные замечания по устранению недостатков, приводит к нарушению графика движения и материальному ущербу.

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Во время выполнения маневровой работы собственным тепловозом промышленного предприятия на стрелочном переводе №202 произошло повторное схождение с рельсов цистерны с пропаном, отметили железнодорожники.

Аналогичная авария произошла всего день назад, 10 сентября.

Тогда с рельсов сошли две цистерны со сжиженным газом.

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