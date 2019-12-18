В Одесской области демонтировали памятник Владимиру Ленину

Как сообщил основатель проекта «Декоммунизация. Украина» Вадим Поздняков на своей странице в Фейсбуке, демонтаж произвели в селе Андреевка Белгород-Днестровского района, пишет Politeka.net

Он отметил, что речь идет о чуть ли не последнем памятнике Ильичу на территории Одесской области.

«До весны 2020 года демонтируем последнего», — написал он.

Стоит уточнить, что снос памятника прошел буднично, без скандалов. Такое решение приняла громада в рамках выполнения Закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и запрете пропаганды их символики» .

Ранее мы писали, в селе Фонтанка активист пытался декоммунизировать памятник с советской символикой

Об этом сообщает на странице в Facebook ГО «Якісне Суспільство».

Одесский активист Тодор Пановский, вооружившись кувалдой, хотел снести монумент установленный в честь воинов 26-го полка НКВД в селе Фонтанка.

Попытку декоммунизировать памятник он приурочил к пятой годовщине оккупации российскими войсками Крыма.

«Мы своими силами попробуем убрать памятник, чтоб он своим видом не искажал сознание граждан, — заявил активист и стал бить по нему молотком.

На его действия сбежались местные жители. Одна из женщин даже преградила доступ к монументу свои телом. Местные вызвали полицию, которая увезла активиста.

Отметим, что памятник отделался несколькими царапинами.

Напомним, над символом российской империи надругались в Одессе

Как сообщала Politeka, неизвестные надругались над памятью героя Одессы

Также Politeka писала, в Черноморске осквернили память героя АТО