В Одесской области демонтировали памятник Владимиру Ленину
Как сообщил основатель проекта «Декоммунизация. Украина» Вадим Поздняков на своей странице в Фейсбуке, демонтаж произвели в селе Андреевка Белгород-Днестровского района, пишет Politeka.net
Он отметил, что речь идет о чуть ли не последнем памятнике Ильичу на территории Одесской области.
«До весны 2020 года демонтируем последнего», — написал он.
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Стоит уточнить, что снос памятника прошел буднично, без скандалов. Такое решение приняла громада в рамках выполнения Закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и запрете пропаганды их символики» .
Ранее мы писали, в селе Фонтанка активист пытался декоммунизировать памятник с советской символикой
Об этом сообщает на странице в Facebook ГО «Якісне Суспільство».
Одесский активист Тодор Пановский, вооружившись кувалдой, хотел снести монумент установленный в честь воинов 26-го полка НКВД в селе Фонтанка.
Попытку декоммунизировать памятник он приурочил к пятой годовщине оккупации российскими войсками Крыма.
«Мы своими силами попробуем убрать памятник, чтоб он своим видом не искажал сознание граждан, — заявил активист и стал бить по нему молотком.
На его действия сбежались местные жители. Одна из женщин даже преградила доступ к монументу свои телом. Местные вызвали полицию, которая увезла активиста.
Отметим, что памятник отделался несколькими царапинами.
Напомним, над символом российской империи надругались в Одессе
Как сообщала Politeka, неизвестные надругались над памятью героя Одессы
Также Politeka писала, в Черноморске осквернили память героя АТО